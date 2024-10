Morto Francesco Merloni | guidò l’Ariston e fu anche due volte ministro e parlamentare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) È, che nella sua vita è stato, capitano d’industria. Il 17 settembre scorso aveva festeggiato i 99 anni, tutti ruotati attorno a Fabriano e al, azienda fondata dal padre Aristide. Negli anni ’50 iniziò a lavorare nell’azienda di famiglia. Entra in Parlamento, per la prima volta e come senatore, nel 1972 con la Democrazia Cristiana ed è poi stato rielettoin altre sei legislature, cinque alla Camera e un’altra al Senato. Nel primo governo presieduto da Giuliano Amato viene nominatodei Lavori pubblici, giurando il 28 giugno 1992 nelle mani del neo-Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro. Con la caduta di Amato e l’incarico al Governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi,è stato confermatofino alla fine del governo Ciampi.