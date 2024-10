Lo scatto in intimo davanti alla finestra | Alessia Marcuzzi fa impazzire i fan | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) L'ultimo post pubblicato dasu Instagram ha fattoi suoi fan: in una foto la conduttrice si mostra in, di spalle, mentrefuori dcon una tazzina di caffè in mano; in un altro, invece, la si vede di profilo. “Una delle donne più belle d'Italia”, ha scritto un utente tra i commenti. Oltre ai tanti messaggi di apprezzamento nei confronti della presentatrice, però, ci sono stati anche dei commenti piuttosto negativi sulla scelta delle immagini da postare. "sei comunque carina a prescindere, perché la foto in reggiseno e mutande?", ha scritto per esempio un follower sotto al post. Un altro gli ha fatto eco scrivendo: "Ma sempre in reggiseno e mutande? Mah". Un utente, invece, si è soffermato sulla natura degli scatti e ha commentato: "Foto futili che attirai squallidi".