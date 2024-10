L’Italia che piace ai grandi fondi Cosa dice l’incontro Meloni-Fink

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 1 ottobre 2024) La stabilità politica, si sa, è un fattore primario per l’attrattività di un Paese. La visita di ieri a Palazzo Chigi di Larry, presidente e amministratore delegato di BlackRock, sembra essere la conferma che, oggi politicamente stabile, sicuramente più che nel recente passato, è una meta d’interesse per gli investitori. Perfino per quello che è il più grande gestore di capitali del mondo e che in Italia già vanta investimenti pari a oltre 10 miliardi di euro (ha quote in Unicredit, Intesa Sanpaolo, Eni ed Enel) e da poco recentemente incassato il via libera del governo all’ingresso in Leonardo con il 3%.