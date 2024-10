L’Inter vuole ritrovare la solidità in difesa | esame Stella Rossa in Champions

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 1 ottobre 2024) Tutti difendono e tutti attaccano. Ma soprattutto tutti si prendono le responsabilità di una fase di gioco. Alla vigilia di Inter-, è questo il principio che Stefan de Vrij e Simone Inzaghi hanno evidenziato. “Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare – ha detto l’olandese -, ma non solo i difensori. Questa è sempre una questione di tutta la squadra. L’anno scorso quando abbiamo subito poco era merito di tutti”. Tradotto: laparte dalla prima pressione, non riguarda solo chi occupa l’area. Il tema però è d’attualità in casa nerazzurra.