Libano Israele avvia l’operazione di terra Usa | In linea con il diritto a difendersi

(Di martedì 1 ottobre 2024) È iniziatadidell’esercito israeliano in. L’Idf ha annunciato che si tratta di un’incursione terrestre “mirata e limitata” nel sud del Paese contro obiettivi e infrastrutture di Hezbollah. L’offensiva, inoltre, ha raccolto il parere positivo degli Stati Uniti secondo cui l’attacco “è incon ildia difendere i propri cittadini e a riportare i civili nelle loro case in sicurezza”. IN AGGIORNAMENTO 07:00 Attacco Idf in campo profughi: obiettivo capo Brigate Al-Aqsa L’aviazione israeliana ha effettuato un attacco sul campo profughi palestinese di Ain el-Héloué, alla periferia di Saida, prendendo di mira il leader delle Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, il braccio armato di Fateh, Mounir Maqdah, che sarebbe sfuggito all’attentato. Lo riporta il sito web Axios.