La storia del Frank e della Nina la recensione | una lettera d' amore ai sognatori

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo il passaggio a Venezia 81 nella sezione Orizzonti Extra arriva in sala il nuovo film di Paola Randi. Un romanzo di formazione e amicizia in una Milano inedita e romantica con protagonisti Gabriele Monti, Ludovica Nasti e Samuele Teneggi. Il cinema di Paola Randi ha una grande qualità : sa essere riconoscibile grazie ad uno stile registico e narrativo ben preciso. Non fa eccezione la sua ultima regia, Ladel, pellicola presentata nella sezione Orizzonti Extra di Venezia 81 che la regista definisce "un romanzo di formazione per". Ladi tre amici in una Milano testimone e co-protagonista delle loro vite. Citazioni cinematografiche a Milano Per raccontarla Paola Randi sceglie Gollum (Gabriele Monti), un narratore senza voce. Le parole gli si bloccano in gola e allora le scrive sui muricittà prendendo