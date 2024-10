Iran attacca Israele Biden ordina abbattimento missili

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di martedì 1 ottobre 2024) Gli Stati Uniti al fianco didurante l’attaccostico sferrato dall’. Il presidente Joeha prima convocato un incontro con la vicepresidente Kamala Harris e il loro team di sicurezza nazionale per valutare la situazione e poi hato all’esercito Usa di abbattere ilanciati da Teheran.controIl presidentee la vicepresidente Harris hanno monitorando l’attaccoiano controdalla Situation Room della Casa Bianca, ricevendo aggiornamenti regolari dal loro team di sicurezza nazionale. Come riferisce la Casa Bianca, il presidente hato all’esercito statunitense di aiutare la difesa dicontro gli attacchiiani e di abbattere iche hanno come obiettivo