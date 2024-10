Inter la vittoria è fondamentale in chiave Champions | ecco perchè Inzaghi non può sbagliare

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di martedì 1 ottobre 2024) L’di Simonesarà impegnata questa sera in un match casalingo contro i serbi della Stella Rossa di Belgrado. Torna in campo laLeague e questa sera scenderanno in campo le milanesi, entrambe a caccia del primo successo nella principale competizione europea. I rossoneri dovranno fare i conti con la difficile trasferta di Leverkusen mentre l’ospiterà la Stella Rossa di Belgrado, sulla carta uno degli impegni più agevoli nel lungo format del girone diLeague.cosa cambia in casa(Lapresse) SerieAnewsImpegno diLeague e non sarà una sfida semplice, magestirà le risorse visto i diversi prossimi impegni. Per l’occasione ci sarà un grande turnover e il tecnico addirittura pensa ad un attacco composto da Taremi ed Arnautovic, le due ‘riserve’ che potranno sbloccarsi contro un avversario non temibilissimo.