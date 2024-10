Il valzer sovranista di Salvini e la preoccupante risacca reazionaria

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 1 ottobre 2024) In Italia c’è dunque un partito amico dei para-nazisti austriaci, la Lega, un partito che fa parte dell’esecutivo e ha persino la vicepresidenza del Consiglio con il suo leader Matteo. Va bene tutto ma un partito di governo così sensibile alle parole d’ordine dei para-nazisti dovrebbe costituire un motivo di inquietudine per tutta la democrazia italiana, a partire da una presidente del Consiglio che ha già di suo problemi di credibilità sul piano internazionale; e per gli aderenti italiani al Partito popolare europeo, cioè Forza Italia, i cui amici austriaci giustamente combattono i “neri” austriaci. Ieri Antonio Tajani ha fatto un accenno a questa posizione dei popolari di Vienna senza minimamente porsi il problema della contraddizione tra questo e il governare insieme agli amici dei para-nazisti austriaci.