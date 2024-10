Il principe Harry torna a Londra da solo ma anche questa volta non vede né Re Carlo né William | Tutta colpa di Camilla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Un’altra, l’ennesima toccata e fuga sul suolo britannico pere di nuovo senza abbracciare nè suo padre nè suo fratello. Il duca del Sussex lunedì è volato aper essere presente in occasione della cerimonia dell’associazione benefica Wellchild che sostiene da 15 anni; ha salutato i bambini assistiti dalla charity, ha giocato con loro e si è fatto tirare la barba mentre le telecamere indugiavano sul sorriso dei piccoli ospiti dell’evento, tanto da meritarsi il titolo di “di cuori” su qualche tabloid normalmente poco generoso nei suoi confronti. Ma dietro a questi sorrisi e dietro all’incessante impegno nei confronti delle associazioni che si dedicano ai più deboli, ilribelle non può ancora tirare una linea sulla faida che lo separa dalla sua famiglia di origine, cheinoccasione, pare non avere trovato il tempo per incontrarlo.