Hammamet cena tra ex 007 italiani | autopsia sul 60enne morto intossicato

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Tunisia), 1 ottobre 2024 - Giallo ad, in Tunisia. Un cittadino italiano residente in Tunisia èe altri 3 sono rimasti intossicati - secondo quanto trapela - dopo unatra amici. La polizia giudiziaria ha aperto un’inchiesta. G.M. sarebbe deceduto dopo aver bevuto un bicchiere di liquore artigianale nel corso di una. Sul corpo della vittima verrà ora eseguita l’. All’appuntamento, svoltosi a quanto apprende l’Adnkronos il 21 settembre scorso in un’abitazione di, hanno preso parte 9 persone tra cui alcuni ex agenti dell’intelligence italiana non più operativi e in pensione. La persona deceduta non avrebbe alcun trascorso tra gli 007, mentre risulterebbe tra i quattro intossicati un ex appartenente al comparto intelligence.