Fiera d’autunno a Petosino artigianato buon cibo e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024)(Sorisole). Giunta ormai alla diciannovesima edizione, la tradizionale, organizzata dal Comune di Sorisole in collaborazione con la Proloco di Sorisole e il Distretto del Commercio dei Colli e del Brembo promuove e valorizza le eccellenze del Territorio in una cornice di allegria e divertimento, in un periodo dell’anno così ricco di colori, sapori e profumi. L’imperdibile appuntamento si rinnova domenica 6 ottobre a partire dalle 9.00 del mattino e fino alle 19.00 in Via Martiri della Libertà e lungo Via Aldo Moro con un ricco palinsesto di appuntamenti dedicati ad adulti, ragazzi e bambini che potranno così trascorrere alcune ore in compagnia e serenità. Fin dal mattino i commercianti e i numerosi hobbisti, artigiani e ambulanti con offerte, promozioni speciali e novità, accompagneranno gli acquisti del pubblico in una cornice di festa e di allegria.