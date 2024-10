Conte disfa il campo largo | Non esiste più Renzi è una bomba a orologeria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 1 ottobre 2024) Matteo? "Nel momento in cui il Movimento 5 stelle dice 'qui si è aperta una ferita' con questaesplosiva, che viene messa in questoche nonpiù, abbiamo da parte del Pd e della sua segretaria un problema politico vero e serio. Lo certifichiamo questa sera". E ancora: "Ci siamo ritrovati conin mezzo alsenza venire informati, ma all’esito di una partita di calcio e di decine di interviste die col Pd che ha detto non fate polemiche e non ponete veti". Ad andare all'attacco è il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppedurante la registrazione del programma 5 Minuti in onda questa sera su Rai 1, dopo il Tg1. Da Bruno Vespa l'ex premier parla delle prossime elezioni regionali in Liguria, in Emilia Romagna e in Umbria e parla dell'alleanza in corso di costruzione con il Partito Democratico.