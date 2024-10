Chi è Alessio Pecorelli il tronista di Uomini e Donne | età professione hobby vita privata e social

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il nuovoha 31 anni, vive da solo a Santa Marinella, lavora come imprenditore nel settore della ristorazione da quasi dieci anni ma ha fatto anche il militare. Si definisce uno sportivo, infatti, pratica pugilato, K 1 kickboxing e MMA. Nonostante il suo profilo Instagram (@) conti ancora pochi followers, è pieno di scatti che raccontano la sua, dalle giornate in cucina agli allenamenti di boxe, fino ai momenti trascorsi con la famiglia e gli amici. Ha avuto una relazione molto importante che purtroppo non ha funzionato, successivamente ha cercato di cimentarsi in altre storie ma nessuna ragazza è riuscita a conquistarlo. Ora è single da 2 anni e mezzo ed è pronto a cercare l’anima gemella a