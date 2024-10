Catania arrestato 29enne rapinatore seriale violento

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 1 ottobre 2024) La Polizia di Stato dihaun uomo di 29 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio e porto abusivo di armi, ritenuto responsabile della commissione di quattro rapine consumate nel rione Borgo-Sanzio durante le ore serali e notturne. Dalle indagini, è emerso che l’uomo era solito stazionare a bordo della propria autovettura davanti ad un fast food di via Passo Gravina, ove adocchiava le sue vittime. Secondo quanto accertato, l’uomo, dopo aver seguito in auto le presunte vittime, entrava in azione facendo ricorso a minacce e violenze fisiche per impossessarsi dei loro smartphone e di denaro contante, non appena si trovavano in zone isolate e poco trafficate. Molti dei soggetti rapinati hanno dovuto ricorrere alle cure mediche ospedaliere.