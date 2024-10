Caso Denis Bergamini condannata per omicidio a 16 anni di reclusione Isabella Internò ex fidanzata del calciatore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) È stataa 16di, accusata diin concorso con ignoti per la morte dell’ex fidanzato, ildel Cosenza, avvenuta a Roseto Capo Spulico il 18 novembre del 1989. La sentenza dei giudici della Corte d’assise di Cosenza è arrivata dopo 8 ore di camera di consiglio. I giudici hanno ridimensionato la richiesta dell’accusa – 23– concedendo le attenuanti prevalenti sulle aggravanti.ha assistito alla lettura del dispositivo a fianco dei suoi legali. “Voglio solo dire che sono innocente e non ho commesso niente. Lo giuro davanti a Dio. Dio è l’unico testimone che non posso avere al mio fianco”, ha detto la donna in una breve dichiarazione spontanea al termine delle repliche di accusa e difesa.