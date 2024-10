Basket il GMV si avvicina al via nel campionato di Divisione Regionale 2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Pisa, 1 ottobre 2024 – Ultimi scampoli di preparazione per il GMV, che fa il suo esordio il 14 ottobre neldi2, in una stagione che va in continuità con la precedente, sotto la guida di coach Cinzia Piazza, coadiuvata dal vice allenatore Daniele Meschinelli. La squadra del presidente Luca Benedettini, reduce da un 2023-24 terminato al nono posto del girone C, a circa metà classifica, con 12 vittorie in 26 partite, ha disputato quasi tutto il girone di ritorno con una rosa in emergenza, prevalentemente costituita da giovani e under. Per la prossima stagione, la società di Ghezzano ha fatto tesoro dell’esperienza del passato, mettendo a disposizione di Piazza e Meschinelli un roster più profondo, molto numeroso, che dovrà essere gestito, ma in grado di evitare i problemi passati nel reperire dodici atleti per le partite e per gli allenamenti.