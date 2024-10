Auto contro moto muore 53enne ad Almenno San Bartolomeo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024)San. Laa lato della strada, irriconoscibile, è praticamente divisa in due pezzi, segno del violento impatto costato la vita alalla guida, sbalzato a diversi metri di distanza. L’ennesimo dramma della strada si è consumato martedì sera (1 ottobre) adSan, intorno alle 17,45 lungo la provinciale all’altezza del negozio di mobili Rota in via Aldo Moro. È stata proprio una dipendente dell’attività, volontaria in Croce Rossa, a provare le prime manovre di rianimazione, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Coinvolta, oltre alla, unaOpel bianca. Illese, secondo le prime informazioni, le persone a bordo. Anche loro, come ilciclista, stavano tornando a casa dal lavoro.