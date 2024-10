Aumentano ancora i pedaggi | in Autostrade cambiano i suonatori ma la musica è la stessa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Non possono passare inosservate le recenti dichiarazioni dell’ad di Aspi, Roberto Tomasi, che in occasione della recente celebrazione dei 100 anni dell’A8 Milano-Varese, ha affermato che nel prossimo futuro iautostradali in Italia registreranno “un incremento moderato rispetto a quelle che sono le necessità del paese, con un adeguamento alla crescita dell’inflazione”. Aspi, il concessionario pubblico, che gestisce la metà della rete autostradale italiana, si fa avanti per dettare gli incrementi sui futuri. Mentre il titolare del MIT Matteo Salvini sbandiera “siamo al lavoro per limitare gli aumenti dei”, il concessionario (lo Stato) preme per vedersi riconosciuti nuovi incrementi tariffari.