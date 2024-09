Uomini e donne Mario si presenta come cavaliere | Ida orma è un capitolo chiuso esterne di Michele e Martina

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 30 settembre 2024) Nel primo appuntamento della settimana del dating show di Maria De Filippi, è tornato sul parterre il personaggio più controverso della passata stagione del programma. Nuovo appuntamento con: nella prima puntata della settimana, gli spettatori hanno assistito al ritorno in studio diCusitore,già avevamo svelato nelle anticipazioni. Un tronista e una tronista hanno fatto le loro prime. La puntata ha alternato momenti del trono classico con fasi relative al trono over. Trono Over: un ritorno ed una nuova conoscenzaCusitore è tornato nel dating show di Maria De Filippi. L'ex corteggiatore di Ida Platano ha fatto ufficialmente il suo ingresso nel parterre nella nuova veste didel Trono Over. Dopo essersito, lo speaker radiofonico, punzecchiato