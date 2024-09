Un genocidio di genere

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 30 settembre 2024) Voce di spicco del femminismo universalista, la filosofa francese Élisabeth Badinter deplora l’indifferenza e il silenzio dell’occidente nei confronti delle donne afghane e iraniane e della loro sorte. Persino in Francia, la sportiva Marzieh Hamidi, che ha denunciato le nuove leggi repressive dei talebani, riceve minacce di morte. E’ l’occasione per soffermarsi sulle derive di un neofemminismo che flirta con il wokismo, incapace di condannare i crimini islamisti e per il quale il destino delle donne afghane e iraniane non è mai una priorità. Per non parlare della vigliaccheria di una certa sinistra prigioniera del suo elettorato. Oggi ottantenne, Badinter fece irruzione nel dibattito delle idee francesi con “L’Amour en plus”, che uscì nel 1980 e fu un successo clamoroso. Nel libro, l’intellettuale parigina respingeva il mito dell’istinto materno come costrutto culturale.