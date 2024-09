Ti ucciderò L’arbitro Fabio Maresca accusato di aver minacciato di morte un calciatore in Kuwait

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) “Ci stiamo dirigendo alla stazione di polizia di Adailiya per sporgere denuncia controitaliano della partita di oggi peril giocatore Khaled Al-Murshed con la frase: ‘Ti‘”.è nei guai dopo questo tweet condiviso su X dall’avvocato Adnan Mahmoud Abel. Secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, il Consiglio d’Amministrazione dell’Al-Arabi – club del campionato del– ha denunciatoitaliano accusandolo di minacce dinei confronti delKhaled Al-Murshed durante la partita contro ilSC. L’avvocato ha inoltre affermato di possedere “video e prove” di quanto accaduto. La notizia è stata ripresa dai principali quotidiani arabi e internazionali. L’Aia non ha ricevuto alcuna comunicazione Attualmente, non sembrerebbero esserci conseguenze immediate.