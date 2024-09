Terremoto fortissimo scossa di magnitudo 5 9

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 settembre 2024) UndiMwp 5.9 ha colpito la zona al largo della costa orientale della Penisola di Kamchatka, in Russia, alle ore 14:21:57 (UTC) del 30 settembre 2024. L’epicentro del sisma è stato localizzato a circa 90 km a est di Petropavlovsk-Kamchatsky, a una profondità di 15 km, come riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). La Penisola di Kamchatka, situata nella Cintura di Fuoco del Pacifico, è un’area caratterizzata da elevata attività sismica e vulcanica. Questo evento rientra nella normale attività geologica della regione, dove le placche tettoniche si scontrano, causando frequenti fenomeni sismici. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi o allerta tsunami, ma la situazione è in continuo monitoraggio da parte delle autorità locali.