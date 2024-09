Spithill e le modifiche a Luna Rossa | Ogni giorno apportiamo dei ritocchi che possono significare metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 30 settembre 2024)ha vinto la gara-6 della finale della Louis Vuitton Cup, riuscendo così a pareggiare i conti nella serie contro INEOS Britannia: 3-3 tra il sodalizio italiano e la compagine britannica, l’equilibrio non si spezza nel confronto al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette). Team Prada Pirelli è stato bravo a reagire dopo l’errore commesso in partenza in gara-5, è scattato meglio nel testa a testa successivo e di bolina ha tramortito Ben Ainslie e compagni. James, timoniere insieme a Francesco Bruni, ha analizzato le due regate del pomeriggio al termine della vittoriosa sesta regata, attraverso le consuete dichiarazioni che vengono rilasciate a bordo: “È stato importante pareggiare. Grande merito va ai ragazzi, che hanno ripetuto la manovra in partenza e l’hanno eseguita perfettamente.