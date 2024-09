Sir Perugia buona la prima | è subito 3-0 Block-devils spinti da un PalaBarton gremito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 30 settembre 2024) 3 VERONA 0 (29-27, 25-22, 25-21) : Ishikawa 10, Semeniuk 14, Loser 11, Ben Tara 8, Russo 7, Giannelli 5, Colaci (L1), Herrera 6, Cianciotta. N.E. – Candellaro, Zoppellari, Plotnytskyi, Piccinelli (L2). All. Angelo Lorenzetti. VERONA: Sani 11, Jensen 10, Dzavoronok 9, Vitelli 4, Cortesia 2, Abaev 1, D’Amico (L1), Mozic, Zingel, Spirito. N.E. –Keita, Chevalier, Zanotti, Bonisoli (L2). All. Stoytchev. Arbitri: Mauro Carlo Goitre (TO) e Michele Brunelli (AN). SUSA (b.s. 21, v. 7, muri 13, errori 12). RANA (b.s. 16, v. 1, muri 8, errori 2). La Superlega maschile rispetta i valori della vigilia. Davanti ad un palasportdi tifosi la Sir Susa Vimconquista i primi tre punti con un risultato decisamente rotondo. I campioni d’Italia sbaragliano la resistenza della Rana Verona dimostrando la solita “fame“ di vittoria che serve per inseguire i grandi obiettivi.