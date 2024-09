Selvaggia Lucarelli su Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle | Le piacerebbe mancassi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 30 settembre 2024)la prossima settimana sarà ospite di Milly Carlucci acon le. Un corteggiamento durato anni e finalmente concretizzato ora che l’ex conduttrice di Mediaset è libera da impegni.sarà chiamata ad eseguire una coreografia in qualità di ballerina per una notte e a giudicarla sarà propriocon cui in passato ha avuto non pochi screzi. Quando il nome diè stato annunciato da Milly Carlucci,ironicamente sui social ha scritto: “Proprio il giorno in cui ho pilates!“. Una battuta a cui è stata costretta a rispondere ai microfoni di Caterina Balivo a La Volta Buona. “Sabato non ci sono purtroppo, so che dispiacerà alla ballerina per una notte, però sono cose che capitano. Lei fa danza, io faccio pilates. Ognuno ha i suoi impegni, improrogabili per giunta! Seh.. Le!“.