Osimo il caso biometano | Andremo fino in fondo ma la politica resti fuori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il comitato ha detto che andràin, per ogni via possibile. Nella partecipata riunione del Consiglio di quartiere sono emerse tutte le preoccupazioni, le ansie, la rabbia dei residenti della zona San Paterniano, Casenuove e Villa diper la questione della realizzazione dell’ampliamento dell’impianto per la produzione diin località Coppa. I residenti hanno fortemente lamentato la mancata informazione da parte dell’Amministrazione comunale che da due mesi e mezzo era a conoscenza del progetto. "Lontani dalle posizioni dell’Amministrazione comunale, siamo al contrario fermamente convinti che sia doveroso approfondire la questione e fare tutto ciò che è in nostro potere per tutelare i nostri concittadini, che non lasceremo soli", dicono da Forza Italia.