Montemiletto esprime solidarietà alla comunità di Torre Le Nocelle

(Di lunedì 30 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’Amministrazione comunale e l’intera cittadinanza diesprimono totale vicinanzadiLe, al Parroco Don Michele Bianco e a tutti i fedeli per il devastante incendio che ha interessato il Santuario di San Ciriaco. Il culto di San Ciriaco è e continuerà ad essere un punto di riferimento indiscusso dell’intero territorio irpino. Sono certo che ladisaprà offrire la massimae condividere qualunque iniziativa verrà intrapresa dai cittadini diLeper superare presto questo doloroso momento. Con profondo rispetto”. Così in una nota il sindaco di, Massimiliano Minichiello. Incendio nella Chiesa di San Ciriaco ale, indagini in corso L'articolodiLeproviene da Anteprima24.it.