Maxi incidente sulla Statale | auto diventano cumuli di lamiere

(Di lunedì 30 settembre 2024) Il terribileè accaduto nella mattinata di oggi, lunedì 30 settembre 2024. Le immagini del sinistro sono impressionanti: 11 veicoli sono rimasti coinvolti nell'ingorgo e sono finiti uno accartocciato sull'altro. Tutto ha avuto inizio intorno alle 7 di questa mattina, con un assalto ad un portavalori. Barletta,: 11 veicoli coinvolti L'è avvenuto lungo la16bis 'Adriatica' a Barletta, in Puglia. Il tamponamento a catena si è verificato tra Barletta e San Ferdinando di Puglia durante un grande ingorgo causato da un precedente assalto al portavalori.