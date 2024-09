Lagarde | dati confermano calo inflazione ne terremo conto a ottobre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 set. (askanews) – Dopo che idalle maggiori economie dell’eurozona, specialmente quelli di Italia, Francia e Germania hanno evidenziato ulteriori moderazioni dell’, si profila uno sviluppo in questa direzione daiche domani pubblicherà Eurostat, a consuntivo di tutta l’area valutaria per settembre. E le dichiarazioni giunte oggi dalla presidente della Bce, Christine, alimentano le ipotesi di un nuovo possibile taglio dei tassi di interesse già alla riunione del Consiglio direttivo del 17. “Gli ultimi sviluppi rafforzano la nostra fiducia sul fatto che l’tornerà a livello obiettivo in maniera tempestiva. Nealla prossima riunione monetaria, a”, ha detto la presidente. “Igiunti da Francia, Spagna e, oggi, anche da Italia e Germaniale attese”.