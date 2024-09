Jesi riparte nel segno della continuità L' obiettivo è conquistare di nuovo i playoff

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024). LaBasket Academy si prepara alla stagione 2024-25 sotto iltestimoniata dalle conferme del general manager Nelson Rizzitiello e del coach Marcello Ghizzinardi. Due dei protagonisti che l’anno scorso hanno portato la General Contractor a giocarsi le semifinali di promozione dopo l’ottima stagione regolare (terzo posto nel Girone B con tanto di striscia di undici vittorie consecutive nel ritorno) e la semifinalepersa contro la Libertas Livorno. La post-season rimane tra gli obiettivicompagine marchigiana che deve fronteggiare, come spesso accade, una rivoluzione a livello di roster. Una squadra molto rinnovata neldell’esperienza nella categoria, come testimoniano i cinque giocatori over 30 a fronte di soli due under 21.