Israele il politologo Parsi | L’Occidente non fa abbastanza per fermare Netanyahu si rischia la guerra con l’Iran

(Di lunedì 30 settembre 2024) Roma, 30 settembre 2024 – Professor Vittorio Emanuele, università Cattolica di Milano, dopo Gaza e il Libano, ora tocca agli Houthi yemeniti. Fino a dove si spingerà? “Solo lui lo sa. Ma la cosa che mi pare evidente è cheabbia in mente solo la dimensione militare della sua strategia e quindi non abbia una vera strategia dato che manca una dimensione politica che guardi ad una pacificazione dell’area attraverso una ragionevole compensazione dei diversi interessi. Temo che in questa visione tutta militare ci sia anche una sorta di tentativo di costringeread intervenire, colpendo uno dopo l’altro i suoi proxy, per poi regolare i conti con Teheran.