Il dibattito al Tempo delle Donne tra gli studenti delle superiori era sull' AI Si sono confrontati senza alzare muri per affrontare senza pregiudizi la complessità dell' argomento

(Di lunedì 30 settembre 2024) Barbara Stefanelli (foto di Carlo Furgeri Gilbert). I ragazzi e le ragazze sidivisi in due squadre, Liceo Parini e Istituto Natta, entrambi di Milano. La domanda era di quelle che decidono il futuro, ormai anche il presente. L’intelligenza artificiale ci salva o affossa? Come dire: siete tecno-entusiasti o tecnoscettici? E, siccome ci trovavamo in Triennale per ile il tema scelto per l’XI edizionea nostra Festa-festival era il lavoro, abbiamo provato a elaborare: saremo presto più liberi dal lavoro o lo diventeremo grazie al lavoro? A questo punto verrebbe da dire: no, ilno. Soprattutto se trae studentesse, non tra audaci mattatori dei talk show serali. È stato invece meraviglioso.