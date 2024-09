Il centrodestra vince ma non vola Conferma 6 consiglieri il Pd resta a 5 Eletti | Cornacchini e Brandi su tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 30 settembre 2024) Un voto fotocopia. Ilsei, ne riconquista cinque il centrosinistra e i civicino nell’aula della Sala dei Grandi con un eletto. Cambiano i nomi, nonper la verità, ma lo schemauguale a quello della precedente legislatura. Seidi maggioranza che governano insieme al presidente Alessandro Polcri. Un risultato sul quale hanno pesato le defezioni di due Comuni con un pacchetto di voti prezioso: Cortona e Castiglion Fiorentino. In particolare nell’urna e al computo finale sono mancanti "circa tremila voti", aveva annunciato in giornata il sindaco Luciano Meoni. E così è stato. Il "prezzo" per la coalizione è stato non arrivare a centrare il settimo consigliere, maggioranza schiacciante, ora solo sfiorata.