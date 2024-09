Giletti stasera in tv | quanto guadagna e perché non può permettersi errori

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 30 settembre 2024) La sfida Auditel di lunedì 30 settembre 2024 si prospetta bollente. La prima serata offre una varietà di programmi, con un palinsesto carico di opzioni in grado di attirare diverse tipologie di pubblico. Su Rai1 andrà in onda la terza puntata di Brennero, su Rai2 Teo Mammucari con Lo Spaesato, mentre su Rai3 debutta Massimocon Lo Stato delle Cose. Ma la competizione è destinata a farsi davvero intensa,su Canale 5 il Grande Fratello tenterà di risollevarsi da ascolti record negativi, dopo una puntata che ha segnato la storia del programma per i suoi dati deludenti. Basterà un'eliminazione per salvare il programma? Al televoto vi sono Amanda Lecciso, Helena Prestes, Iago Garcia e Shaila Gatta: chi uscirà? Il vero evento della serata sarà il debutto di Lo Stato delle Cose su Rai3, condotto da un Massimoin grande spolvero.