Champions League le partite della seconda giornata | programma e dove vederle in tv

(Di lunedì 30 settembre 2024) Bologna, 30 settembre 2024 – Una due giorni di grande calcio e di grandi emozioni. Riprende la, nella sua nuova formula a 36 squadre a girone unico, con ladi gioco inmartedì 1 ottobre e mercoledì 2 ottobre. Al debutto, quattro italiane su cinque hanno ottenuto punti, bene la Juve che ha vinto in casa con il Psv, bene l’Inter che ha fermato a Manchester il City per zero a zero, bene il Bologna che preso il primo punto contro lo Shakhtar e bene l’Atalanta che ha impattato con l’Arsenal al Gewiss Stadium. Solo il Milan, sconfitto 1-3 dal Liverpool, è incappato in una brutta, ma a differenza di due settimane fa ora i rossoneri sono di tutta altra pasta.