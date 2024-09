Botte per anni da figlio e nuora anziano riesce a ribellarsi | due cinquantenni a giudizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 30 settembre 2024) Fermo, 30 settembre 2024 – Maltrattavano daquell’e spesso lo picchiavano, tanto che, pochi giorni prima dell’intervento dei carabinieri, era finito in ospedale. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, il53enne della vittima e la sua compagna 51enne, entrambi di Porto San Giorgio, sono stati rinviati a. I due dovranno comparire davanti la giudice del tribunale di Fermo per rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’indagine era stata avviata dai carabinieri a seguito di una querela formalizzata da undel posto. La vittima aveva riferito che da circa un paio dilui e lei lo maltrattavano con percosse e vessazioni a causa della cattiva convivenza, ma non li aveva mai denunciati prima di quel momento.