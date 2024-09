Barbara D’Urso da Memo Remigi a Michele Carfora tutti i suoi amori

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 30 settembre 2024)è sempre stata molto riservata sul fronte della sua vita privata. Sembra un po’ un controsenso, tenendo conto di quanto fosse esposta, almeno fino a poco tempo fa. Sempre presente in Tv e pronta a far parlare di sé, ma soltanto per il suo lavoro a schermo. Dietro le quinte, invece, grande riservatezza (per quanto possibile). Negli anni però svariate informazioni sono trapelate. Possiamo dunque indicaregli uomini che le hanno fatto battere il cuore, tra quelli noti. I matrimoni diSe in merito alle relazioni circolano numerosi rumor, al fianco di notizie certe, non ci sono dubbi invece per quanto riguarda i due matrimoni della celebre conduttrice. Sappiamo che è stata legata a lungo con il produttore cinematografico Mauro Berardi. Nello specifico il loro amore è proseguito dal 1982 al 1993. Da questo grande amore sono nati due figli.