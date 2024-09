Senza Cri chi è la prima cantante non binary ad Amici 24

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 29 settembre 2024)Cri, un*voluta sia dalla prof Anna Pettinelli che da Lorella Cuccarini: dovrà scegliere con chi delle due insegnanti cominciare il suo percorso all’interno della scuola di. Usa quindi i pronomi they/them! Si sente confident ad usare anche i pronomi she/her, in quanto donna biologica, ma non sono un problema neppure i pronomi he/him. “Le persone che lavorano a stretto contatto con lei mi hanno detto che non ho sbagliato a riferirsi a l*i con il maschile, ndr.,” esordisce Alvise in un video pubblicato su TikTok. “Cri nasce biologicamente donna, ma non vuole etichette, non vuole essere categorizzata o almeno così mi è stato spiegato, non preferirebbe avere chissà quale tipo di etichette cucite addosso.