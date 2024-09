Onore il cavallo si imbizzarrisce e lo fa cadere a terra | uomo trasportato in ospedale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 29 settembre 2024). Undi 75 anni, residente a Songavazzo, è statoina Piario nella mattinata di domenica (29 settembre) a causa di una caduta dache gli ha fatto perdere i sensi. Il fatto si è verificato poco prima delle 10 in via Garriguella, nei pressi del torrente Righensola. L’si trovava con un amico quando l’animale è stato colpito da un ramo e si è imbizzarrito, causandone la caduta a. A lanciare i soccorsi è stata un’automobilista che passava in zona e ha notato l’accaduto. Sul posto un’ambulanza e un’automedica (è stato valutato anche l’invio dell’elisoccorso), oltre ai carabinieri della stazione di Ponte Nossa. L’ha ripreso conoscenza è statoal pronto soccorso dell’di Piario in codice giallo.