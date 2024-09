MotoGP su TV8 oggi GP Indonesia 2024 | orario e programma differita in chiaro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Gran Premio didel Motomondiale si disputerà nella giornata di domenica 29 settembre. È ovvio come la marcata differenza di fusotra Mandalika e l’Italia costringa gli appassionati duri e puri, quelli che vogliono vivere tutto in diretta, a stravolgere le proprie abitudini domenicali. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DIDALLE 9.00 Costruito tra il 2019 e il 2021, il “Mandalika Circuit” è lungo poco più di 4.300 metri e conta 17 curve, di cui 11 a destra e 6 a sinistra. Dotato di tribune in grado di ospitare fino a quasi 200.000 spettatori, è circondato da un habitat idilliaco. D’altronde ci troviamo sull’isola di Lombok, una rinomata meta turistica. Lo scorso anno, in, vinse Francesco Bagnaia, mentre la Sprint fu appannaggio di Jorge Martin (tuttavia, malamente ruzzolato a terra il giorno dopo).