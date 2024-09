Mondiali ciclismo Ben O’Connor | Un secondo posto che mi rende orgoglioso

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) Un Mondiale che inserisce definitivamente il nome di Bencome uno dei ciclisti più in vista del panorama internazionale. L’australiano riesce a rimanere assieme ai migliori per tutta la corsa e va a prsi undi rilievo alle spalle di Tadej Pogacar, vero e proprio mattatore della giornata. Il ventinovenne di Subiaco, che il prossimo anno cambierà casacca e sarà uno degli uomini di punta del Team Jayco-AlUla, chiude così un 2024 di ottime soddisfazioni: il quartoal Giro d’Italia poteva già essere motivo di soddisfazione, ma poche settimane fa è riuscito a mantenere ilalla Vuelta a España, dando ancora segnali di miglioramento.non nasconde la propria soddisfazione: “Posso dire di essere in ottima compagnia. Ho fatto una buona stagione come gli altri due che sono sul podio, sono davverodi me stesso.