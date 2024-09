Mio marito mi ha detto di andare a letto con un altro uomo poi si è arrabbiato quando l’ho fatto | la surreale storia virale su Reddit

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 settembre 2024) La solita differenza fra approccio femminile e maschile nei confronti di un qualsiasi problema. Lei di solito cerca di parlare, lui di solito nicchia e si sottrae al dialogo. A volte nega del tutto l’esistenza del problema. Ma quello che è accaduto alla donna sposata protagonista di questa. Lo racconta lei stessa susenza mezzi termini: “Miomi hadicon un, poi si è”. Perché suol’avrebbe invitata a tradirlo? È per caso un masochista? La donna, che ha preferito rimanere anonima, ha spiegato la genesi della vicenda. Erano anni in cui fra loro il sesso era scarsissimo, praticamente inesistente. Anni in cui lei gli faceva capire la sua esigenza di avere invece una vita sessuale soddisfacente. Ma ilminimizzava e diceva che per lui andava bene così.