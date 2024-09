Mascia va in congedo L’omaggio della città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 29 settembre 2024) Recanati omaggia il luogotenente Silvio, comandantelocale stazione dei carabinieri, che è andato in pensione dopo 25 anni di servizio nella cittadina leopardiana. L’amministrazione comunale venerdì sera, prima dell’inizio del consiglio comunale, gli ha conferito una targa come ringraziamento per la lunga e onorata attività svolta nel territorio. "Con questo omaggio vogliamo ringraziare il luogotenente Silvionon solo per i 25 anni di impegno costante al servizio dei cittadini recanatesi, ma soprattutto per la grande umanità e il senso del dovere che ha ispirato la sua attività di comandante sino a oggi". Il sindaco di Recanati Emanuele Pepa ha ringraziato così il luogotenente. "Come sindaco ho potuto collaborare poco con il luogotenente – ha proseguito Pepa – poiché, mentre io indossavo la fascia, lui si preparava a consegnare la divisa.