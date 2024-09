LIVE Ciclismo Mondiali 2024 in DIRETTA | sei al comando ritirato Alaphilippe

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 29 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.24 200 chilometri all’arrivo. 12.21 Vantaggio dei fuggitivi che continua a salire: 5?. 12.19 Anche il Belgio di Evenepoel e l’Olanda di van der Poel si fanno vedere davanti. 12.16 Ricordiamo i fuggitivi: il norvegese Tobias Foss, il portoghese Rui Oira, lo svizzero Silvain Dillier, il tedesco Simon Geschke, il polacco Piotr P?kala ed il lussemburghese Luc Wirtgen. 12.14 Ritmo blando per il gruppo. 12.11 Nuova salita: Binz (1.7 km all’8.7%). 12.09 Arriva la notizia del ritiro di Julian: il francese è stato coinvolto in una caduta. 12.07 Vantaggio dei corridori alche sale oltre i 4?. 12.05 210 chilometri al traguardo. 12.02 Lunga fila indiana per il plotone, a dettare il passo la Slovenia. 12.00 Corridori che stanno per entrare nel circuito, vediamo se cambierà le carte in tavola. 11.