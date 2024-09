Figlio di… Messi impazzito in campo | parole folli all’arbitro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 29 settembre 2024) Nell’ultima partita di Major League Soccer (MLS), l’Inter Miami di Lionelha pareggiato 1-1 contro il Charlotte FC., come spesso accade, è stato il protagonista indiscusso, segnando un gol spettacolare. La partita però non è stata priva di tensione, soprattutto a causa di un acceso battibecco tra l’otto volte vincitore del Pallone d’Oro e l’arbitro. Tante le polemiche dell’attaccante argentino nei confronti del direttore di gara, con apice raggiunto dopo il rigore concesso e poi revocato dal Var. “Sei un cattivo ragazzo, sei un cattivo ragazzo.di p, sei un cattivo ragazzo” lepronunciate dal calciatore che – già ammonito – ha rischiato di essere espulso. L'articolo “di”,inproviene da The Social Post.