Empoli ancora imbattuto | record toscano come la Fiorentina nel 2007 Eguagliato anche un primato di Sarri

(Di domenica 29 settembre 2024) L’pareggia 0-0 contro lae difende l’imbattibilità in questo avvio di stagione in campionato. Al ‘Castellani’ la squadra di Roberto D’Aversa eguaglia unche prima di oggi apparteneva proprio ai viola.si legge nelle statistiche della Lega Serie A, l’unica formazione toscana che aveva giocato senza perdere le prime sei partite di un singolo massimo campionato negli ultimi 40 anni era stata proprio lanella stagione/08. Con 10 punti è la miglior partenza dell’in massima serie: 2 successi, 4 pareggi ed una differenza reti di 5-2, con la seconda miglior difesa del torneo, dietro solamente alla Juventus, chenon ha incassato gol. Non solo.