Di Lorenzo | Campionato sarà difficile Per la classifica è presto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 29 settembre 2024) Il Napoli ha vinto per 2-0 contro il Monza ed è tornato al primo posto in. Giovanni Disu Dazn guarda al prosieguo della competizione. VETTA – Il Napoli di Antonio Conte non molla il primo posto guadagnato la scorsa settimana, anzi si conferma e ci rimane in solitaria. Vittoria per 2-0 con il Monza e contro-sorpasso su Milan, Juventus ed Inter costrette ancora a rincorrere. Matteo Politano e Kvicha Kvaratskhelia hanno deciso il match, ma tra i migliori c’è anche Giovanni Di. Dipost Napoli-Monza: le parole INTERVENTO – Proprio Diha parlato su Dazn dell’inizio di stagione del Napoli: «Sicuramente fa piacere stare in alto, è bello perché comunque dopo i tanti sacrifici della settimana andare in campo e vincere è una bella sensazione. Guardare laora è prematuro, è ancora