Cocktail con vista a Sorrento

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di domenica 29 settembre 2024) Ha 190 anni di storia, mica briciole, e un albo d’oro che non finisce più. Potremmo star qui a parlare per ore del suo passato. Invece no, perché il Grand Hotel Excelsior Vittoria, il primo cinque stelle di, è in perenne rinnovamento e sempre pronto ad accogliere nuove idee. Merito della famiglia Fiorentino, di guardia dalla primissima stagione, ora con Luca e Peter, l’ultima generazione impegnata a traghettare nel presente questo monumento dell’ospitalità, con affreschi, stucchi e una terrazza che ruba il cuore. La novità dell’anno arriva però da papà Guido, che ha destinato uno spazio all’ingresso della proprietà a un bar à champagne con giardino esul Golfo di Napoli. Classico? Vero. Ancora di più considerando che alla consulenza c’è Colin Field, lo storico barman del Ritz di Parigi.