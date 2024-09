Bloccate tutto Caos negli studi di Ballando con le stelle arriva la polizia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Carabiniere a Ballando con le stelle, ne dà notizia Selvaggia Lucarelli in una storia. Intanto la prima punta di ieri ha portato bene a Milly Carlucci. Ballando con le stelle ha conquistato 4.023.000 spettatori pari al 23.1% di share nel segmento Tutti in Pista dalle 20:42 alle 21:20 e 3.300.000 spettatori pari al 25.6% di share dalle 21:24 alle 1:13. Su Canale5 la seconda puntata di Tú Sí Que Vales ha raccolto davanti al video 3.238.000 spettatori con uno share del 24.5% dalle 21:28 alle 00:56 (Buonanotte a 1.086.000 e il 18.8%). Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 518.000 spettatori pari al 3.2% e F.B.I. International 557.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 Cattivissimo me 2 ha radunato 808.000 spettatori (5%).